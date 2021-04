Rescatan a perro maltratado y aprehenden a su agresor (Videos)

Un hombre que apareció en un video maltratando a un perro chihuahua fue aprehendido la tarde de este martes, luego de un allanamiento a su residencia, ubicada en El Trebol, en el este del país.

La cuenta de Instagram @mascotassinfronteras, denunció el video que fue colgado en la red social TikTok y en la que se aprecia al sujeto maltratando a un pequeño perro porque el can le dañó unos auriculares.

Según dijo el propio hombre involucrado, todo ocurrió en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en el área Este de la ciudad capital.

En las imágenes se aprecia al perrito asustado, acurrucado en una esquina del cuarto de baño tratando de escapar de su agresor. El sujeto, que no muestra su rostro, se acerca al perro blanco con manchas de color crema y le acaricia la cabeza con un par de dedos y de pronto lo toma por el cuello.

Molesto, el sujeto zarandea al can apretándole el cuello, y se escucha que el perrito se está ahogando, mientras él le grita "a ti te gusta morder mi 'FUC-ING' audífonos, eh... perra". Luego lo lanza al piso y lo patea, mientras el perrito chilla.