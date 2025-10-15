Sucesos - 15/10/25 - 02:00 PM

Restos óseos de una persona aparecen a orillas del río El Silencio

Por: Redacción Web -

Panamá- Los restos óseos de una persona fueron localizados este miércoles a la orilla del río El Silencio, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, a la altura de la comunidad de Aserrín de Changuinola.

Fueron moradores del área quienes encontraron el cadáver en estado esquelético y dieron aviso a las autoridades para su recuperación y levantamiento.

Vecinos del área sospechan que los huesos podrían corresponder al señor Artemio Hernández Ortega, de 72 años, quien desapareció el pasado 10 de septiembre. La última vez que fue visto fue en la caseta ubicada frente al centro de salud de El Silencio.

El señor Hernández es de contextura gruesa, estatura aproximada de 1.64 metros, sin cabello, piel trigueña y ojos oscuros.

Una fuente del Ministerio Público confirmó que este jueves se les tomarán muestras a familiares de varias personas que se encuentran desaparecidas en Changuinola para determinar, mediante una prueba de ADN, a quién corresponden los restos humanos.

 

