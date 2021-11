El colombiano Yeísmo Felipe Possu Mera, quien era buscado por el homicidio del subdirector del Registró Público, Agustín Lara, se entregó voluntariamente a las autoridades en la Dirección de Investigación Judicial del distrito de San Miguelito.

Lara fue asesinado por un sicario el pasado domingo 14 de noviembre cuando el funcionario participaba de un acto de inscripción de adherentes del PRD en Los Andes 2.

Possu Mera negó su vinculación con este crimen e indicó que "no se había entregado con anterioridad porque sentía miedo y quería una buena defensa de su caso".

"Soy inocente, no tengo que ver nada en eso", dijo el colombiano de 30 años, quien agregó que se mantenía escondido y no podía salir porque la Policía Nacional mantenía una recompensa de $10 mil por quien diera información de su paradero.

Una cicatriz y un tatuaje

Possu Mera llegó a la DIJ acompañado de su abogada Sarai Blaisdell, quien negó que su representado sea el sicario que mató a Lara.

Por este caso hay un testigo protegido que estaba cerca a Agustín Lara, quien dio las primeras pistas sobre la indumentaria que utilizaba el conductor de la moto y del sicario que lo acompañaba.

La jurista alegó que el testigo protegido al describir al asesino de Lara no señaló que el mismo tenía tatuajes, como en efecto tiene Possu Mera.

La abogada hizo que su representado mostrara las cicatrices tiene en el lado derecho del rostro, además de un tatuaje en la misma zona

Indicó además que una persona que resultó herida en el ataque del domingo 14, ha indicado que no puede reconocer al atacante a corta distancia, pero sí describe una fotografía del pasaporte de Felipe, que es la que está circulando en los medios.

Por este caso, Sebastián González Sánchez, de 23 años,fue imputado y detenido por conducir la motocicleta que transportó al sicario que descargó su 9 milímetros contra "Pin" Lara.

Sánchez y Felipe se conocen son cuñados.

Publicidad

En las próximas 48 horas se espera que Possu Mera sea presentado en una audiencia de imputación de cargos, indicó la abogada, quien también pidió que la recompensa de $10 mil ofrecida por la Policía Nacional sea entrega a los niños pobres del país.



"Pipe" con dos hijos panameños

Felipe reside en Panamá desde hace 5 años, donde ha realizado diversos trabajos, entre ellos de mensajeria. Tiene dos hijos panameños y uno en Cali.

De "Pipe" se conoce que le encantan las motos.

La Fiscalía Superior de Homicidio ya estableció contactos con su contraparte en Cali para lograr más antecedentes de "Pipe" Possu y determinar sus contactos en Panamá.

/