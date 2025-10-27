Se filtra identidad de la víctima de la 24 de Diciembre y detalles del crimen

Panamá- Como Iván Venado, de 23 años, fue identificado el joven asesinado la noche del sábado en la Vía Panamericana, a la altura del corregimiento 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Se reveló que el joven regresaba caminando a su casa, ubicada en el sector de Las Paredes, junto con un compañero, cuando fue interceptado por un sujeto desconocido. Este forcejeó con Venado, presumiblemente con la intención de robarle, y le propinó una puñalada en la parte superior del omóplato izquierdo.

Tras hundirle el arma blanca en la espalda, el agresor huyó corriendo en dirección al sector de Las Paredes, evitando ser aprehendido.

Según el testigo, él iba unos pasos adelante de Venado cuando, de repente, escuchó unos ruidos. Al voltear, vio que su compañero forcejeaba con el sujeto, quien acto seguido lo apuñaló.

Al parecer, la puñalada alcanzó el corazón de la víctima, ya que Venado murió en la escena del crimen.