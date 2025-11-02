Se filtra identidad de víctima de colisión y choque en la autopista

Panamá- Como, Arquímedes Gutiérrez, de 57 años, fue identificado el hombre que murió en la madrugada de ayer, sábado, en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Arraiján - La Chorrera, cerca del puente vehicular de Vacamonte.

Inicialmente se informó que el deceso de Gutiérrez, quien conducía un sedán de color blanco, se produjo luego de que perdió el control del volante y chocó contra uno de los jerseis que divide los seis carriles de la vía rápida. Aunque esta información es cierta, no se había detallado que en este hecho de tránsito también estuvieron involucrados un busito tipo coaster de pasajeros de la ruta Chame - Panamá y un Kía Río de color blanco.

Aunque los ocupantes de los otros dos vehículos no resultaron heridos, será a través de la investigación de este caso que el personal de Accidentología y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito deberá establecer cuál de los tres conductores tuvo la culpa.

En la investigación también se debe tomar en cuenta que la esposa de Gutiérrez, quien viajaba con él en el sedán a la hora del accidente, reveló que días antes del fatal accidente, él se había estado inyectando por un fuerte dolor que sentía en una de sus piernas.



