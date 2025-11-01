Auto choca contra jersey y muere una persona en Autopista Arraiján-La Chorrera

El conductor de un vehículo sedán, color blanco, falleció la madrugada de este sábado, tras colisionar de frente contra el muro de concreto que divide los seis carriles de la autopista Arraiján - La Chorrera.

El siniestro vial se registró cerca de la rampa de acceso al puente vehicular de Vacamonte, distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

Debido a este accidente el tráfico vehicular hacia la ciudad capital se vio interrumpido por varias horas, mientras funcionarios del Ministerio Público realizaban el levantamiento del cuerpo.

Accidentología del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de La Policía Nacional realizan las investigaciones.