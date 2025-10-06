Se llevan $50 mil del Hipo Remón de un solo madrugonazo

¡INSÓLITO! En horas de la madrugada, delincuentes perpetraron un hurto en las cajas del Hipódromo Presidente Ramón, ubicado en Juan Díaz, ciudad de Panamá, dejando a todos con la boca abierta.

Según reportes preliminares, los maleantes habrían sustraído cerca de 50 mil dólares, aunque las autoridades aún no confirman el monto total del botín.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya iniciaron las investigaciones para determinar cómo se perpetró el robo y dar con los responsables de este millonario golpe.