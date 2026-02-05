¡Se lo llevarán pa’ Ecuador! Panamá extraditará a compa de expresidente

Panamá extraditará "en los próximos días" a Ecuador a Leonardo Cortázar, procesado por delincuencia organizada dentro de la trama de corrupción del caso Encuentro, que lideraba Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lasso (2021-2023), informó este jueves el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

"Gracias a la cooperación internacional y al trabajo firme de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021 y quien posee boleta de difusión roja de Interpol", señaló Reimberg en su cuenta de la red social X.

Cortázar fue detenido en Panamá en marzo del año pasado, pues sobre él pesaba una orden de detención con fines de extradición solicitada por un juez de Ecuador desde 2024, después de que la etapa de juicio para él y otras cuatro personas vinculadas a este caso quedara suspendida porque estaban prófugos.

En cambio, Carrera, cuñado de Lasso, sí fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable de delincuencia organizada por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.

Según el Ministerio Público, Carrera planificaba y coordinaba las acciones de la red junto con Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023 en un cuádruple crimen justo después de que el medio digital La Posta revelara posibles vínculos con la mafia albanesa, dedicada al narcotráfico.

A Cortázar, por su parte, la Fiscalía lo señala como uno de los operadores de Cherres.

En el caso Encuentro, denominado así por la Fiscalía y tomado del eslogan del Gobierno de Lasso, se investigó a una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, según el Ministerio Público, pretendían obtener "réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas", entre las que están la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Reimberg aseguró este jueves que la extradición de Cortázar "demuestra que quienes saquearon al país, aunque huyan, responderán ante la Justicia".

El caso Encuentro fue tomado por los partidos opositores en la Asamblea Nacional (Parlamento) para impulsar en 2023 un juicio político a Lasso, aunque la Corte Constitucional únicamente dio luz verde al proceso por otro caso referente a una presunta malversación de fondos públicos en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Lasso logró evadir su eventual destitución a manos del Parlamento al invocar el recurso constitucional de "muerte cruzada", con el que disolvió el Legislativo a cambio de acortar su mandato y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, en las que ganó el actual mandatario, Daniel Noboa.