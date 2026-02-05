Choque y vuelco en ruta Santa Rita - La Doña deja un saldo trágico

Panamá- Una mujer, cuya identidad se desconoce por el momento, murió y otras catorce personas terminaron heridas en horas de la madrugada de este jueves, luego de que el busito blanco de ruta interna en el que viajaba chocó con un objeto fijo y luego se volcó en la vía a Cabra, corregimiento 24 de Diciembre.

El teniente José Sánchez, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, detalló que el hecho ocurrió a eso de las 5:30 de la madrugada de este jueves. Agregó que en el hecho está involucrado un busito de transporte colectivo de la ruta Santa Rita - La Doña que venía lleno de pasajeros.

Explicó que, de los catorce heridos, uno está grave porque perdió uno de sus brazos.

Por el momento, lo que se sabe es que, aparentemente, el conductor del busito perdió el control del volante por razones que se desconocen, chocó con un objeto fijo y luego se volcó en la orilla de la rotonda, en dirección a Tocumen, cerca de Fucer.

Los heridos salieron del colectivo como pudieron, antes de que llegaran a la escena los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias. Luego de ser estabilizados, los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. La persona que perdió el brazo tendrá que ser operada de urgencia. Se desconoce su condición.