Sucesos - 11/9/25 - 06:54 PM

Se prende la bodega del Xtra Vista Alegre

De inmediato se activó el protocolo de emergencia y tanto clientes como colaboradores fueron evacuados.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un incendio se registró este jueves en un depósito del supermercado Xtra en Vista Alegre, afectando también comercios cercanos. 

El fuego comenzó alrededor de las 4:15 p.m.

Las unidades del Cuerpo de Bomberos al llegar al sitio encontraron varios focos activos en el depósito. 

El depósito estaba lleno de materiales inflamables, como cajas de cartón, productos de limpieza y aerosoles. También había cilindros que representan riesgo de explosión, según los bomberos.

Se usaron varios camiones cisterna y refuerzos para controlar el fuego. Afortunadamente, no se reportan heridos. Se espera que las labores de extinción duren al menos tres horas más.

Al sitio llegaron los Bomberos de Panamá Oeste, quienes controlan la situación mientras se realizan las labores de seguridad en el área.

 

