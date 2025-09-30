¡Seis días sin rastro! Familia busca a joven desaparecido en Bocas

Han pasado seis días desde la misteriosa desaparición de Boris Yaseth Guerra Rowe, un joven de 27 años que fue visto por última vez el pasado 23 de septiembre de 2025 en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, y hasta el momento no hay pistas claras sobre su paradero.

Testigos aseguraron que Guerra fue agredido y secuestrado desde la parte frontal de la casa de un familiar en la comunidad de Finca 4, por sujetos desconocidos que lo obligaron a subir a un automóvil.

El joven es descrito como de mediana estatura, contextura gruesa, piel trigueña, cabello corto color chocolate oscuro, cejas gruesas y ojos del mismo color. Además, tiene un tatuaje de una carita en el pecho y otro con una frase en inglés en la espalda (lado derecho).

Las autoridades piden la colaboración ciudadana: cualquier persona que tenga información puede comunicarse a los teléfonos 750-0443 o 750-0411 de la Fiscalía en Bocas del Toro, o acercarse a cualquier sede de la Policía Nacional.

La familia clama por respuestas, mientras el caso mantiene en alerta máxima a las autoridades y a toda la comunidad.