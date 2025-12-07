Sucesos - 07/12/25 - 03:01 PM

Mandan a prisión a padrastro y madre por crimen de niña de 2 años

El hombre al llegar al hospital indicó a los médicos que la menor se había caído

 

El padrastro y la madre de la menor de dos años que falleció a causa de las lesiones sufridas fueron remitidos a centros penitenciarios, luego de que un juez de garantías aplicara la medida cautelar de detención provisional.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la fiscalía de Homicidio y Femicidio de la regional de Panamá Oeste pidió la imputación de cargos por los delitos de femicidio, maltrato al menor y violación, en contra del padrastro de la infante.

Mientras que a la madre de la víctima se le imputaron cargos por maltrato al menor.

Las investigaciones por este caso de femicidio iniciaron el 3 de diciembre luego de que una menor de dos años falleciera en el hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, a donde fue trasladada por su padrastro.

Para esa fecha, el hombre de 24 años indicó a los médicos de turno que la niña se había caído.

No obstante, en el transcurso de la investigación e información médica se determinó que la infante de dos años tenía signos de maltrato, al igual que de violación.

En agosto del 2022, la sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la condena de 30 años de prisión para el padrastro y la madre de un infante de 11 meses.

A la pareja se le condenó por los delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio agravado y por el delito de violencia familiar en la modalidad de maltrato al niño, niña o adolescente.

Este hecho se registró en el sector La Veraneras, del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

