Doble golpe: decomisan pistola en taxi y droga en Alto de Los Lagos

Panamá- Una sorpresa se llevaron agentes ciclistas de la Policía Nacional en Colón, cuando al parar un taxi encontraron un arma y municiones, en el que viajaban tres personas, entre ellas un adulto mayor.

El caso se dio en la calle 6, avenida Bolívar y Herrera, en la ciudad de Colón, cuando la PN observó el taxi en actitud sospechosa. Pero fue al registrar el vehículo donde se percatan de que en la parte trasera del taxi había una bolsa negra que contenía un arma de fuego tipo pistola, con su proveedor y municiones.

Los ocupantes, de 31, 32 y 67 años, fueron remitidos ante la autoridad competente para los trámites correspondientes. Ahora tendrán que responder ante un juez por la posesión de esta arma de fuego en el taxi en el que iban.

El segundo caso se dio en la comunidad Alto de Los Lagos, cuando los agentes policiales Linces detuvieron a un hombre de 42 años de edad, quien al ser sometido a revisión se le detectaron carrizos de droga en una cangurera que portaba. Además de dinero y un celular, evidencia que será parte del proceso por venta de droga (microtráfico).



