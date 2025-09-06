Sorpresivo ataque armado deja dos heridos en Colón

Dos personas resultaron heridas por arma de fuego en un ataque ocurrido en horas de la madrugada del sábado, en la comunidad de Nuevo México, corregimiento de Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón.

Según información preliminar, varios sujetos vestidos de negro se acercaron al vehículo donde se encontraban las víctimas y abrieron fuego.

En el ataque resultaron heridos Tayry Martínez, con un disparo en la pierna derecha, y Rafael Zapata, quien recibió un impacto de bala en la rodilla derecha.

Tras el hecho, los agresores huyeron del lugar, mientras que las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en Sabanitas.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer este hecho violento que deja a dos personas heridas en el área de Colón.

