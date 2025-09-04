Tiroteo en bar tico cerca de frontera panameña deja varios heridos

Dos hombres de nacionalidad panameña y dos ticos figuran entre los aprehendidos en el sector de Cuervito, ubicado en Costa Rica, próximo a la frontera con Panamá, tras una balacera en un bar del lugar que dejó varios heridos.

Unidades de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica se presentaron a la escena, logrando la aprehensión de los sospechosos, pero otro involucrado en el tiroteo logró escapar.

Aunque el hecho ocurrió del lado del hermano país, se coordinó con las autoridades panameñas, ya que no se descarta que el hombre que escapó sea un nacional, para determinar el móvil del suceso, así como el papel que jugaron cada uno de los retenidos.



