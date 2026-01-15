Toque de queda para menores de edad está vigente en San Miguelito

Panamá- La Policía Nacional desempolvó el Decreto Alcaldicio N° 16-DAI-2024, el cual establece un toque de queda para menores de edad y dispone medidas específicas para reforzar la seguridad en el distrito de San Miguelito.

La normativa, que fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30111 el 4 de septiembre de 2024, y se mantiene vigente, establece que desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la madrugada, de domingo a jueves, ningún menor de edad debe estar fuera de su domicilio en el distrito de San Miguelito.

El decreto también establece que los viernes y sábados, el horario del toque de queda será desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., es decir, se reduce 1 hora su inicio y el fin.

La entidad detalló que está informando sobre la vigencia de este decreto "con el fin de garantizar la seguridad juvenil en el distrito". Por lo tanto, se recuerda que todo menor de edad que sea encontrado fuera de su domicilio durante los horarios establecidos será trasladado por unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia a un recinto especial, donde permanecerá bajo custodia hasta que sus padres o tutores legales procedan a reclamarlo.

La entidad asegura que ha intensificado patrullajes motorizados, operativos comunitarios y acciones de inteligencia con el objetivo de reducir los delitos que afectan la convivencia social. "Se hace un llamado a los padres de familia para que protejan a sus hijos y cumplan con esta norma para mantener un distrito seguro", resaltan.