Tras 19 horas: Hombre muere luego de ser baleado en San Pedro #2

La trágica secuencia comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde del domingo. A esa hora, Rodríguez circulaba en su camioneta blanca por San Pedro #2.

 

Panamá- Después de luchar por sobrevivir durante casi 19 horas, José Miguel Rodríguez Tuñón (28 años) falleció en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de Tocumen, luego de ser baleado el domingo en el sector de San Pedro #2, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad capital.

La trágica secuencia comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde del domingo. A esa hora, Rodríguez circulaba en su camioneta blanca por San Pedro #2, pero al pasar frente a un multifamiliar de color chocolate —sin imaginarlo— una lluvia de balas impactó su vehículo. Varios de los proyectiles lo alcanzaron en el costado izquierdo.

Gravemente herido pero aún con vida, Rodríguez fue trasladado de urgencia a la Policlínica J.J. Vallarino, en Juan Díaz, donde fue estabilizado. Posteriormente, fue transferido al hospital de Tocumen para ser intervenido quirúrgicamente, pero falleció alrededor de las 10:00 a.m. de este lunes.

La incógnita sobre quiénes atacaron a bala a Rodríguez permanece. Lo cierto es que este año él fue aprehendido en dos ocasiones, ya que mantenía en su contra boletas de conducción por delitos que no fueron revelados.

