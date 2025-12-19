Sucesos - 19/12/25 - 12:21 PM

Tres hombres enfrentan cargos por crimen en Puerto Escondido

La mañana del 19 de junio Navalo fue asesinado cuando salía de la comunidad y fue interceptado por pistoleros que acabaron con su vida.

 

Panamá- Tres personas: dos de 22 años y una de 40, vinculadas con el homicidio de Edwin Navalo, de 41 años, ocurrido a mediados del mes de junio de este año, en la comunidad de Puerto Escondido, en Colón, comparecieron ante un juez de garantías para iniciar su proceso judicial.

En la investigación judicial inicial de este caso se señaló que estas tres personas se trasladaron en un auto al sector de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, donde con arma de fuego le realizaron disparos a un hombre en un lugar frecuentado por personas, causándole la muerte a la víctima.

Por ello, el 16 de diciembre, en acciones de diligencias de allanamiento en esta misma comunidad (Puerto Escondido), los imputados fueron aprehendidos para que enfrentaran el proceso judicial por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir en contra de Navalo.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón también solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensiones y formulación de imputaciones contra los tres hombres, peticiones que fueron admitidas.

El caso es investigado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

A la fecha, 109 personas han perdido la vida a manos de la violencia en la provincia de Colón.

 

 

 

 

