Tres profesiones falsas, 9 víctimas y un solo objetivo: estafar

Con gran habilidad y usando documentos falsificados, habría engañado a más de nueve personas, incluyendo incluso a miembros de su propia familia.

 

Una mujer de 39 años, acusada de múltiples estafas, fue aprehendida por unidades de la DIJ de la Policía Nacional en una residencia ubicada en el corregimiento de Juan Díaz. La detenida era buscada por tener nueve oficios pendientes por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la mujer utilizaba tres fachadas principales para cometer los delitos: se presentaba como abogada, promotora de bienes raíces y empresaria. Con gran habilidad y usando documentos falsificados, habría engañado a más de nueve personas, incluyendo incluso a miembros de su propia familia.

Entre sus principales métodos de estafa, se hacía pasar por promotora de bienes raíces, ofreciendo terrenos inexistentes o propiedades ajenas. También promocionaba la venta de insumos médicos, cobrando pedidos que nunca entregaba. En otra modalidad, decía tener contratos con propiedades horizontales para ofrecer servicios de limpieza y mantenimiento, solicitando dinero por adelantado que no era invertido.

Además, ofrecía asesoramiento legal y empresarial a través de redes sociales, promocionando servicios como: compra y venta de propiedades, constitución de sociedades anónimas y asesoría en propiedad intelectual.

Tras su captura, fue puesta a disposición del Ministerio Público. Un Juez de Garantías ordenó su detención provisional por seis meses, mientras continúan las investigaciones.
 

