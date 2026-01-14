Sucesos - 14/1/26 - 10:14 AM

Tribunal revoca prisión domiciliaria a acusados de violación agravada de menor

La Fiscalía sustentó ante los magistrados que conforman el Tribunal los peligros procesales por los cuales los imputados, de 20 y 21 años, debían mantenerse detenidos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-El Tribunal de Apelaciones de Panamá Oeste revocó la medida cautelar de reporte periódico y retención domiciliaria a dos ciudadanos acusados por violación agravada contra una menor de edad y ordenó aplicar la detención provisional.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía sustentó ante los magistrados que conforman el Tribunal los peligros procesales por los cuales los imputados, de 20 y 21 años, debían mantenerse detenidos durante los seis meses otorgados para adelantar la investigación en su contra, lo cual fue avalado de forma unánime.

En la carpetilla de la causa consta que, en el mes de julio de 2025, los dos imputados, en compañía de un tercer sujeto que se mantiene detenido por este mismo caso, abusaron violentamente de una menor de 17 años en el distrito de La Chorrera, por lo cual enfrentan cargos por los delitos contra la libertad e integridad sexual.

Ahora, los tres sospechosos se mantienen bajo detención provisional hasta que el caso llegue a juicio.

