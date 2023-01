Turista se ahoga en Guna Yala

Un turista se ahogó al mediodía de este martes en la isla Achub bibi, ubicada en la Comarca Guna Yala.

El turista que viajaba en un catamarán junto con otras personas y decidieron bajar a la isla para disfrutar de un día de playa.

El extranjero no sabía nadar, según indicaron sus compañeros, quienes intentaron auxiliarlo cuando se percataron de que algo no estaba bien; sin embargo, no lograron rescatarlo. Murió

Al lugar se trasladaron autoridades que iniciaron una investigación por esta muerte por inmersión.

Por el momento es poca la información que se ha logrado sobre la identidad de la víctim

