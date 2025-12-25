Sucesos - 25/12/25 - 10:12 AM

Capturan a sospechosos armados tras huir en motocicleta

La persecución se extendió por varias calles hasta que los ocupantes fueron interceptados.

 

Por: Redacción / Crítica

Una intensa persecución policial se registró la tarde de ayer y terminó con varios aprehendidos, entre ellos un menor de edad.

La información preliminar de este hecho indica que dos personas que se transportaban en moto intentaron escapar a bordo de una motocicleta portando un arma de fuego.

La persecución comenzó en Curundú y terminó en El Chorrillo. 

De acuerdo con los informes preliminares, los sospechosos estarían vinculados a un hecho violento donde una persona murió y otra resultó herida.

La persecución se extendió por varias calles hasta que los ocupantes fueron interceptados y puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que no bajará la guardia contra los grupos armados, especialmente cuando ponen en riesgo la vida de ciudadanos inocentes.

 

