Veraguas en alerta: Crece la ola de delitos sexuales contra menores

Panamá- La violencia en la provincia de Veraguas sigue mostrando un preocupante aumento, especialmente en los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes, un fenómeno que mantiene en alerta a las autoridades judiciales y a la sociedad en general.

En las últimas horas, el fiscal Pablo Pimentel, de la Sección de Delitos Sexuales del Ministerio Público en Veraguas, presentó ante el tribunal a una pareja de 18 años para la audiencia de imputación de cargos, legalización de la aprehensión y control de la investigación, vinculada a presuntos delitos de naturaleza sexual en perjuicio de una niña.

El caso se suma a una cadena de hechos recientes que revelan la magnitud del problema. El fiscal Edgardo Barahona, de la Sección Especializada de Delitos Sexuales, había informado días atrás sobre el aumento de casos de abuso infantil en distintos distritos de la provincia. Entre los más estremecedores, destacó el embarazo de una niña de 12 años, presuntamente abusada por su propio padre en el distrito de Las Palmas, y el de otra menor de 13 años, agredida sexualmente por un familiar cercano en el distrito de Santa Fe.

Estos episodios, que han causado indignación en la opinión pública, reflejan un patrón de violencia y vulnerabilidad en los entornos familiares, donde los agresores suelen ser personas de confianza o incluso encargadas del cuidado de los menores.

El fiscal Pimentel, al referirse también a otro caso ocurrido en el distrito de Atalaya, en el cual una pareja enfrenta cargos por actos libidinosos, corrupción de menores y maltrato al menor, advirtió que “la situación es preocupante y requiere una respuesta contundente no solo del sistema judicial, sino también de toda la sociedad veragüense”.

En ese contexto, el funcionario anunció que el Ministerio Público evalúa la implementación de una campaña de prevención y educación comunitaria, con el objetivo de orientar a padres, docentes y jóvenes sobre la importancia de denunciar a tiempo y proteger a los menores de posibles abusos.

Además, trascendió que un educador y transportista fue recientemente aprehendido en el norte del distrito de Santa Fe por mantener presuntas relaciones sexuales con una menor de edad, lo que agrava aún más la preocupación en torno al papel de los adultos responsables del entorno educativo.

Los fiscales coinciden en que el incremento de estos delitos refleja una crisis social y moral que debe ser enfrentada con acciones firmes, tanto desde las instituciones como desde las familias. Mientras las investigaciones avanzan, las comunidades de Veraguas exigen justicia, mayor vigilancia y políticas efectivas de protección a la niñez y adolescencia.