Sucesos - 18/9/25 - 09:06 AM

Violencia en Colón obliga a cambio de jefe policial

Tadeo Osorio, quien era el jefe de la Policía Nacional (PN) en Colón, fue reemplazado por Hermógenes Arguelles, quien ya había laborado con anterioridad en esta provincia.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La mañana de este jueves 18 de septiembre, los colonenses amanecieron con la noticia del cambio de la jefatura en la Tercera Zona Policial de Colón.

Tadeo Osorio, quien era el jefe de la Policía Nacional (PN) en Colón, fue reemplazado por Hermógenes Arguelles, quien ya había laborado con anterioridad en esta provincia.

Arguelles deja la Dirección Nacional de Operaciones de la PN para tomar las riendas de la seguridad y el orden público en Colón.

El cambio se dio en la sede de la PN en esta región, a la que asistieron Jaime Fernández, director general de la entidad de seguridad, y Jorge Domínguez, subdirector de la institución, junto a otras autoridades de la localidad.

El reto del nuevo jefe de la PN en Colón es devolver la seguridad a la ciudad y a las comunidades de las afueras, que solo en el mes de septiembre dejó ocho personas fallecidas.

El panorama de la provincia de Colón a la fecha ha dejado a 80 personas fallecidas a manos de la violencia en la costa atlántica.

Te puede interesar

Justicia ejemplar: "Zaza" condenado a 48 años por homicidio y robo

Justicia ejemplar: "Zaza" condenado a 48 años por homicidio y robo

 Septiembre 18, 2025
Golpe al narcotráfico: Incautan 145 paquetes de droga; detienen a 3

Golpe al narcotráfico: Incautan 145 paquetes de droga; detienen a 3

 Septiembre 18, 2025
Rescatan bebé abandonada en casa deshabitada en Changuinola

Rescatan bebé abandonada en casa deshabitada en Changuinola

 Septiembre 18, 2025
Capturan a uno de los sicarios que ejecutó a hombre en Don Bosco

Capturan a uno de los sicarios que ejecutó a hombre en Don Bosco

 Septiembre 18, 2025
Comunidad y rescatistas buscan abuelo desaparecido en río

Comunidad y rescatistas buscan abuelo desaparecido en río

 Septiembre 18, 2025

Cada año, la violencia en esta parte del país deja cerca de 100 personas muertas por esta situación social, que preocupa a todos.


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda