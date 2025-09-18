Violencia en Colón obliga a cambio de jefe policial

Panamá- La mañana de este jueves 18 de septiembre, los colonenses amanecieron con la noticia del cambio de la jefatura en la Tercera Zona Policial de Colón.

Tadeo Osorio, quien era el jefe de la Policía Nacional (PN) en Colón, fue reemplazado por Hermógenes Arguelles, quien ya había laborado con anterioridad en esta provincia.

Arguelles deja la Dirección Nacional de Operaciones de la PN para tomar las riendas de la seguridad y el orden público en Colón.

El cambio se dio en la sede de la PN en esta región, a la que asistieron Jaime Fernández, director general de la entidad de seguridad, y Jorge Domínguez, subdirector de la institución, junto a otras autoridades de la localidad.

El reto del nuevo jefe de la PN en Colón es devolver la seguridad a la ciudad y a las comunidades de las afueras, que solo en el mes de septiembre dejó ocho personas fallecidas.

El panorama de la provincia de Colón a la fecha ha dejado a 80 personas fallecidas a manos de la violencia en la costa atlántica.

Cada año, la violencia en esta parte del país deja cerca de 100 personas muertas por esta situación social, que preocupa a todos.



