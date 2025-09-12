Sucesos - 12/9/25 - 07:10 AM

Violencia en Colón: Sicarios asesinan a dos jóvenes en plena vía

Según informes preliminares, varios vehículos se acercaron y de ellos descendieron sujetos armados que comenzaron a disparar sin mediar palabra.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

Dos hombres fueron asesinados la noche del jueves 11 de septiembre en la comunidad de Vista Alegre, en el corregimiento de Cativá. Con estos casos, la cifra de muertes por violencia en la zona asciende a 77 en lo que va del año.

El hecho ocurrió en las calles internas de la comunidad, cerca de una cancha deportiva, cuando las víctimas caminaban por el lugar. Según informes preliminares, varios vehículos se acercaron y de ellos descendieron sujetos armados que comenzaron a disparar sin mediar palabra.

Uno de los jóvenes, identificado como Aldair Alarcón, de 18 años, falleció en el lugar. El segundo, Bryan Rodríguez, resultó herido y fue trasladado de urgencia a la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en el corregimiento de Sabanitas, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

 Septiembre 12, 2025
Menor mata a hombre en parque histórico de Colón

Menor mata a hombre en parque histórico de Colón

Septiembre 11, 2025
Se prende la bodega del Xtra Vista Alegre

Se prende la bodega del Xtra Vista Alegre

 Septiembre 11, 2025
Cayó par de gatilleros en La Feria de Colón

Cayó par de gatilleros en La Feria de Colón

 Septiembre 11, 2025
Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

Lo pillan en Tanara con narcocargamento oculto entre plátanos

 Septiembre 11, 2025

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica