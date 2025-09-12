Violencia en Colón: Sicarios asesinan a dos jóvenes en plena vía

Dos hombres fueron asesinados la noche del jueves 11 de septiembre en la comunidad de Vista Alegre, en el corregimiento de Cativá. Con estos casos, la cifra de muertes por violencia en la zona asciende a 77 en lo que va del año.

El hecho ocurrió en las calles internas de la comunidad, cerca de una cancha deportiva, cuando las víctimas caminaban por el lugar. Según informes preliminares, varios vehículos se acercaron y de ellos descendieron sujetos armados que comenzaron a disparar sin mediar palabra.

Uno de los jóvenes, identificado como Aldair Alarcón, de 18 años, falleció en el lugar. El segundo, Bryan Rodríguez, resultó herido y fue trasladado de urgencia a la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña, en el corregimiento de Sabanitas, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

La escena fue acordonada por las autoridades para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.