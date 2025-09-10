Sucesos - 10/9/25 - 03:10 PM

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

Eran las 6:40 p.m. del lunes, 8 de septiembre, cuando Carlos le dijo a su familia "voy y vengo", arrancó el vehículo y se fue. Lo que ellos nunca imaginaron es que desaparecería.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Hace dos días, Carlos Oliver Cruz Pérez (25 años) salió de su casa ubicada en la barriada Villas del Sol, distrito de Aguadulce, en el carro de su padrastro. Vestía un pantalón jeans azul y chanclas, sin suéter, para hacer un mandado cerca de su hogar y no regresó.

Al ver que pasaban las horas y no tenían noticias sobre su paradero, la familia de Carlos interpuso la denuncia en la Fiscalía Regional de Coclé, Sección de Atención Primaria de Aguadulce, cuyo personal inició una investigación por el delito contra la libertad individual, en la modalidad de privación de libertad.

¿Qué le pasó a Carlos? Es lo que el Ministerio Público busca establecer. Lo cierto es que la investigación no se está adelantando por desaparición, sino por privación de libertad.

Carlos es de contextura delgada, tez morena, cabello ondulado de color negro, nariz grande, ojos color chocolate, tiene una cicatriz en la parte superior de la mano derecha y usa aretes en ambos lóbulos de las orejas.

Tan solo ayer, se ubicó en un solar de una finca, en la entrada del Cristo de Aguadulce, una pick up blanca quemada, sin orificios de impactos de bala, que podría ser la que conducía Carlos, pero sobre él aún no se sabe nada.

La familia del joven son contratistas de una empresa eléctrica.

Si usted tiene información que permita ubicarlo, puede notificarlo de forma confidencial a los teléfonos 991-3596 / 991-3597 de la Sección de Atención Primaria de Aguadulce, o a sus familiares a los números 6909-5283 / 6226-7302.

 

