Vuelco mortal en Chepo: Un autobús lleno de pasajeros se accidentó

Panamá- Dos personas muertas, otras 31 con heridas leves y 5 en condición delicada- es el saldo oficial que dejó un grave accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana de este jueves, en la Vía Panamericana, poco después de la entrada del poblado Unión de Azuero, cerca de Hacienda Tanara, en Chepo, según confirmó el coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas de los Bomberos.

La información preliminar detalla que el conductor de un autobús tipo nevera de la ruta Chepo -Panamá, placas 8B 1991 y BE 4283, perdió el control del volante, luego de que, presuntamente, el colectivo sufrió desperfectos mecánicos, lo que provocó que se volcara, derrapara varios metros y terminara de lado a un costado de la vía.

Al parecer, una de las personas fallecidas es un hombre y la otra una mujer que salió expulsada del colectivo durante el vuelco y este le pasó por encima, quedando casi enterrada en el área verde. También se reporta que un bebé, supuestamente, perdió una pierna. No se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas, puesto que se investiga si dentro del colectivo hay otra persona muerta.

Al lugar se presentaron unas 60 unidades de: Cuerpo de Bomberos, del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Cruz Roja y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas (Sume 911), para auxiliar a las víctimas.

Los heridos más graves fueron trasladados al Hospital Regional de Chepo donde están siendo atendidos en los pasillos debido a que el cuarto de urgencias se encuentra en remodelación y Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ya que algunas perdieron extremidades, mientras que las personas que presentaban golpes y raspones fueron remitidos a centros de salud cercanos.

Se está solicitando donación de sangre para las víctimas más graves, pues deberán ser sometidos a intervenciones quirúrgicas.

El accidente ha ocasionado un severo tranque vehicular en la vía Panamericana, ya que las unidades del Tránsito de la Policía Nacional cerraron el tráfico por el lugar.