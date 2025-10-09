Vuelco mortal en Chepo: Un autobús lleno de pasajeros se volcó

Panamá- Una mujer y un bebé muertos, otras 25 personas heridas -de las cuales 8 se encuentran en condición delicada- es el saldo extraoficial que dejó un grave accidente de tránsito en la Vía Panamericana, frente a la Unión de Azuero, cerca de Hacienda Tanara, en Chepo.

La información preliminar detalla que el conductor de un autobús tipo nevera de la ruta Panamá - Darién, perdió el control del volante, luego de que el colectivo sufriera desperfectos mecánicos, lo que provocó que se volcara y terminara a un costado de la vía.

Al parecer, la mujer que falleció salió expulsada del colectivo durante el vuelco y este le pasó por encima, quedando casi enterrada en el área verde. También se reporta la muerte de un bebé fallecido que, supuestamente, perdió una pierna. Las autoridades aún no confirman los datos. No se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias Médicas (Sume 911), para auxiliar a las víctimas. Los heridos más graves fueron trasladados al Hospital Regional de Chepo, donde están siendo atendidos en los pasillos debido a que el cuarto de urgencias se encuentra en remodelación.

Con información del periodista Luis Alberto Rodríguez