Sucesos - 28/11/25 - 02:56 PM

Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

La merca estaba escondida en los camiones debajo de sacos de afrecho de arroz

 

Por: Redacción / Crítica -

En La Chorrera las autoridades le dieron al clavo: 127 bultos de zapatillas y chancletas “kikirikí” quedaron atrapados antes de salir pa’ Chiriquí.

La merca estaba escondida en los camiones  debajo de sacos de afrecho de arroz, queriendo pasar desapercibidos y evadir los controles. Pero la jugada les salió mal.

El mercadito falso tiene un valor aproximado de 400 mil dólares, y ya los indicios están en manos de las autoridades judiciales pa’ que empiece la investigación y caiga quien tenga que caer.

