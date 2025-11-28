Zapatillas kikirikí pilladas en La Chorrera: 127 bultos no llegaron a Chiriquí

En La Chorrera las autoridades le dieron al clavo: 127 bultos de zapatillas y chancletas “kikirikí” quedaron atrapados antes de salir pa’ Chiriquí.

La merca estaba escondida en los camiones debajo de sacos de afrecho de arroz, queriendo pasar desapercibidos y evadir los controles. Pero la jugada les salió mal.

El mercadito falso tiene un valor aproximado de 400 mil dólares, y ya los indicios están en manos de las autoridades judiciales pa’ que empiece la investigación y caiga quien tenga que caer.