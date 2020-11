Identifican cambios cerebrales 20 años antes del diagnóstico del alzhéimer

Investigadores del Hospital Sant Pau de Barcelona (este de España) han identificado cambios cerebrales 20 años antes del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en un estudio hecho con más de 300 pacientes.

La investigación, que publica la revista Alzheimer´s & Dementia: The journal of the Alzheimer's Association, ha detectado cambios cerebrales en personas sanas que son portadoras de alteraciones genéticas que causan alzhéimer a una edad precoz y aún sin síntomas clínicos que serían indicadores del inicio de la enfermedad.

El estudio ha aplicado una nueva técnica de resonancia magnética desarrollada en el Hospital Sant Pau que permite medir el movimiento del agua en el cerebro y con ella han podido estimar en qué momento de su vida los participantes desarrollarían los primeros síntomas clínicos de la enfermedad.

La investigación, en la que han colaborado la Unidad de Alzhéimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic-Idibaps e investigadores del consorcio mundial The Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN), ha comprobado cambios en la corteza cerebral unos 20 años antes de que aparezcan las primeras alteraciones en la memoria.

El ingeniero Víctor Montal, primer autor del trabajo, explicó que, gracias a desarrollar nuevas modalidades de neuroimagen y a un modelado estadístico adecuado, han podido estudiar mejor los cambios sutiles relacionados con la enfermedad de Alzheimer, que "permiten comprender mejor la enfermedad, estudiando la trayectoria de estas alteraciones mucho antes de que aparezcan los síntomas clínicos".

El trabajo ha estudiado las trayectorias de más de 300 participantes, en quienes, debido a una mutación conocida en su genoma, han podido estimar en qué momento de su vida desarrollarían los primeros síntomas clínicos de alzhéimer.

Según el neurólogo Juan Fortea, investigador principal del proyecto, "los nuevos datos obtenidos tendrán una gran implicación a la hora de diseñar futuros estudios para comprender hallazgos inesperados de ensayos clínicos con terapias antiamiloides".