Recomendaciones para compras seguras en línea en temporada de fin de año

Realizar compras con anticipación permite comparar precios, evitar decisiones impulsivas y distribuir los gastos de forma más equilibrada.

 

Por: Redacción/Vida -

Se acerca el Día de la Madre, Navidad y otras festividades, fechas que representan una excelente oportunidad para aprovechar descuentos y promociones en el comercio digital; además de darle un regalo especial a nuestros seres queridos.

El aumento en la actividad comercial de noviembre por los pagos de ahorros y bonificaciones también vienen acompañados por riesgos como fraudes, estafas o cobros.

Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, advierte que “es fundamental tomar todas las medidas de seguridad antes de entregar tus datos personales en un sitio web o aplicación móvil".

La especialista señala es importante evitar ingresar información bancaria en enlaces que llegan por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico.

"Ante cualquier duda, lo mejor es contactar directamente a la tienda o al banco antes de realizar la compra”, añadió.

Con el objetivo de promover compras seguras y responsables, brindó algunas recomendaciones para proteger las finanzas:

-Utiliza dispositivos de confianza y redes seguras (preferiblemente la de tu operador celular o una red Wi-Fi protegida).

-Compra en portales reconocidos para evitar que tus datos personales y financieros queden expuestos.

-Guarda un registro de tus transacciones como respaldo en caso de reclamos por fraude.

-Activa notificaciones de tus movimientos financieros a través de correo electrónico o apps bancarias.

-Verifica que el sistema de pago sea seguro, confiable y que proteja tus datos personales.

-Lee las políticas de compra para evitar suscripciones automáticas o el uso indebido de tu información.

 

