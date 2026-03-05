Jaque mate al futuro: Panamá corona a sus nuevas promesas del ajedrez

El ajedrez panameño vivió una verdadera fiesta con la participación de 228 jóvenes ajedrecistas durante el Campeonato Nacional por Categorías Impares 2026, considerado el evento juvenil más esperado y concurrido del calendario de este deporte en el país.

El Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino se convirtió en el punto de encuentro del talento y la estrategia. Niños y jóvenes compitieron en 12 categorías, con edades desde los 5 hasta los 17 años, en un torneo que reunió representantes de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón y Bocas del Toro, reflejando el crecimiento que está teniendo esta disciplina en todo el territorio.

En la categoría Sub-17, el alto nivel competitivo dejó a Samir Camargo en el primer lugar, seguido por Yavier Pérez y Reinaldo Cruz. En la rama femenina, las máximas honras fueron para Marianela Cruz, escoltada por Alessia Avendaño y Fátima Méndez.

La Sub-15 también mostró partidas muy disputadas, donde dominaron Manuel Cueto, Juan Raúl Montúfar e Ian Simpson; mientras que en damas sobresalieron Keytleen Chavarría, Danna Arevalo y Lily García.

En la Sub-13, el joven Andrés Navarro se alzó con la victoria, seguido por Enmanuel Roa y Giuseppe Antinori. En la rama femenina, el podio lo integraron Analia Badillo, Victoria Quiroz y Gabriela Atencio, demostrando que el relevo generacional también pisa fuerte entre las niñas.

Las categorías menores también regalaron grandes emociones. En la Sub-11, Jorge Cuevas obtuvo el primer puesto, seguido por Dominick Jarrin y Jeremy Cho, mientras que Anastasia Ortega, Allegra Castrellón e Isabella Pedreros dominaron en la femenina.

En la Sub-09, Emmanuel Cornejo se llevó el triunfo sobre Justo Cebrian y Eitan De Gracia, con Valentina Quiroz, Lia Miranda y Elizabeth Palacio destacando entre las niñas.

Finalmente, en la Sub-07, José Martin Batista se coronó ganador, seguido por Jonathan Gaitán y Antonio Cedeño; mientras que Mila Tejada, Samara Cornejo y Diana Jaén brillaron en la división femenina.

El presidente de la Federación Panameña de Ajedrez (FPA), Luis Esquivel Golcher, destacó que este campeonato busca algo más que coronar campeones. Según explicó, el objetivo es fortalecer el nivel competitivo y promover el pensamiento estratégico entre las nuevas generaciones.

También agradeció el respaldo de Pandeportes, cuyo apoyo permitió desarrollar el torneo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, un espacio que sigue consolidándose como punto clave para el crecimiento del deporte ciencia en Panamá.