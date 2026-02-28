Vida - 28/2/26 - 10:44 AM

Celebran 23 años de aniversario con inauguración de una moderna sala

Promega busca honrar la memoria de Rubén Guardia Chang (q.e.p.d.), uno de sus visionarios.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Instituto Promejoramiento de la Ganadería (PROMEGA) de la Universidad de Panamá celebró su vigésimo tercer aniversario inaugurando la moderna sala de conferencias que honra el legado de uno de sus pilares fundacionales, el Mgter. Rubén Guardia Chang (q.e.p.d.).

Tras el acto religioso, la celebración se trasladó a las oficinas administrativas de PROMEGA, donde se realizó el corte de cinta y la develación de la placa de la nueva sala en honor a Guardia Chang.

El homenaje busca honrar la memoria de quien fuera un visionario impulsor del proyecto desde sus inicios. El acto protocolar estuvo liderado por el Ing. Miguel I. Espinosa G., director del instituto, junto a la señora Judith Chang, madre del homenajeado, y la señora Cielo de Guardia (viuda).

LEE TAMBIÉN: Todo listo para Sabores de Colón

Durante su intervención, el profesor Miguel Espinosa recordó la evolución de la unidad, destacando que en el año 2003 la Universidad de Panamá la elevó de categoría de proyecto a Instituto.

"Esta celebración no es solo una fecha en el calendario; es el reconocimiento a más de dos décadas de trabajo constante, compromiso social y vocación de servicio al pequeño y mediano productor panameño", señaló Espinosa.

Te puede interesar

Celebran 23 años de aniversario con inauguración de una moderna sala

Celebran 23 años de aniversario con inauguración de una moderna sala

 Febrero 28, 2026
El Ramadán en Panamá, una festividad íntima

El Ramadán en Panamá, una festividad íntima

 Febrero 28, 2026
Las ranas doradas vuelven a la naturaleza tras casi dos décadas desaparecida

Las ranas doradas vuelven a la naturaleza tras casi dos décadas desaparecida

 Febrero 27, 2026
Robert S. Ridgely recibe homenaje en los 50 años de su guía sobre las aves

Robert S. Ridgely recibe homenaje en los 50 años de su guía sobre las aves

 Febrero 21, 2026
Anuncian hallazgo de una tumba de más de mil años en El Caño de Coclé

Anuncian hallazgo de una tumba de más de mil años en El Caño de Coclé

 Febrero 20, 2026

Asimismo, dedicó palabras cargadas de sentimiento a la figura de Rubén Guardia Chang: "Fue un impulsor visionario y pilar fundamental. Hoy, su legado vive en cada programa, en cada capacitación y en cada joven profesional formado bajo sus principios".

"Mi padre no solo dedicó su vida a la investigación y a la ciencia, sino que creía firmemente en que el estudio es la semilla del progreso", expresó la hija de Guardia Chang.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta