Celebran 23 años de aniversario con inauguración de una moderna sala

El Instituto Promejoramiento de la Ganadería (PROMEGA) de la Universidad de Panamá celebró su vigésimo tercer aniversario inaugurando la moderna sala de conferencias que honra el legado de uno de sus pilares fundacionales, el Mgter. Rubén Guardia Chang (q.e.p.d.).

Tras el acto religioso, la celebración se trasladó a las oficinas administrativas de PROMEGA, donde se realizó el corte de cinta y la develación de la placa de la nueva sala en honor a Guardia Chang.

El homenaje busca honrar la memoria de quien fuera un visionario impulsor del proyecto desde sus inicios. El acto protocolar estuvo liderado por el Ing. Miguel I. Espinosa G., director del instituto, junto a la señora Judith Chang, madre del homenajeado, y la señora Cielo de Guardia (viuda).

Durante su intervención, el profesor Miguel Espinosa recordó la evolución de la unidad, destacando que en el año 2003 la Universidad de Panamá la elevó de categoría de proyecto a Instituto.

"Esta celebración no es solo una fecha en el calendario; es el reconocimiento a más de dos décadas de trabajo constante, compromiso social y vocación de servicio al pequeño y mediano productor panameño", señaló Espinosa.

Asimismo, dedicó palabras cargadas de sentimiento a la figura de Rubén Guardia Chang: "Fue un impulsor visionario y pilar fundamental. Hoy, su legado vive en cada programa, en cada capacitación y en cada joven profesional formado bajo sus principios".

"Mi padre no solo dedicó su vida a la investigación y a la ciencia, sino que creía firmemente en que el estudio es la semilla del progreso", expresó la hija de Guardia Chang.

