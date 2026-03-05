Talento juvenil de la gimnasia apunta a brillar en Panamá 2026

Panamá será sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, una cita deportiva que reunirá a más de 2,000 atletas de distintos países de la región, consolidando al país como un punto clave para el desarrollo del deporte juvenil en el continente.

En la disciplina de gimnasia artística, atletas formadas en International Gymnastics Academy (IGA) estarán presentes en esta competencia continental, reflejando el crecimiento que ha venido mostrando esta disciplina en el país y el trabajo que se desarrolla en las academias de formación deportiva.

Entre las gimnastas que verán acción destacan Aylin Goon Lan, quien competirá representando a Panamá, e Isabella Herrera, que participará por Venezuela.



Ambas forman parte del programa de alto rendimiento de IGA, donde se desarrolla una preparación técnica enfocada en el progreso competitivo y la proyección internacional.

La presencia de estas atletas en los Juegos Suramericanos de la Juventud responde a años de preparación constante, disciplina y trabajo estructurado. Este proceso ha permitido elevar de forma progresiva el nivel competitivo de la gimnasia en Panamá y posicionar a nuevas figuras juveniles en escenarios deportivos de alto nivel.

La realización de este evento en territorio panameño representa además una oportunidad histórica para el país, que por primera vez alberga esta competencia juvenil regional. La cita deportiva servirá como vitrina para mostrar el talento que se está formando localmente y que hoy busca abrirse paso en el escenario internacional.

Aylin e Isabella esperan que su participación inspire a nuevas generaciones de niñas a acercarse a la gimnasia, una disciplina que combina esfuerzo, técnica y formación personal.

Por su parte, International Gymnastics Academy reafirma su compromiso con la formación integral de atletas infantiles y juveniles, aportando al fortalecimiento del deporte nacional y al desarrollo de nuevas promesas del alto rendimiento.