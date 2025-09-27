Saboga, refugio que protege 82.981 kilómetros de biodiversidad

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció la modificación de la Resolución N.° DM-0361-2024 del 19 de septiembre de 2024, que crea el Refugio de Vida Silvestre Saboga, mediante la Resolución N.° DM-0387-2025 del 22 de septiembre de 2025, con el fin de salvaguardar la rica biodiversidad de ecosistemas y especies en un entorno marino de gran valor.

La Resolución N.° DM-0387-2025 corrige el artículo 3 de la Resolución DM-0361-2024 del 12 de septiembre de 2024, estableciendo que el área protegida Refugio de Vida Silvestre Saboga, en la provincia de Panamá, tendrá una superficie marina de 81.884 kilómetros cuadrados, mientras que el área terrestre insular abarcará 1.097 kilómetros cuadrados, comprendidos por Isla Pacheca/Pachequilla, Isla Bartolomé, Isla Chitre e islotes aledaños. Estas islas se encuentran en el corregimiento de Saboga, distrito de Balboa, provincia de Panamá, dentro del golfo de Panamá, ubicado en el Archipiélago de Las Perlas, en el océano Pacífico.

Este nuevo espacio protegido, localizado en el corregimiento de Saboga, en el golfo de Panamá, abarca una extensión de 82.981 kilómetros cuadrados (8,298.1 hectáreas) y alberga una impresionante variedad de especies marinas, muchas de las cuales aún están por descubrir y estudiar.

Históricamente, Saboga ha sido un sitio crucial para la reproducción de cuatro especies de tortugas marinas: la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga laúd o baula y la tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea).

Además, se identifica como un hábitat de crianza para tiburones martillo y ballenas jorobadas. La boa sabogana, endémica de la zona, es otro de los objetos de conservación que se busca proteger con la creación de este refugio.

“Los lugareños desconocíamos el potencial que teníamos. Los niños han despertado un gran interés en la conservación y el cuidado del medio ambiente. Sabemos que Saboga es el hogar de muchas tortugas marinas y otras especies. Estamos agradecidos con todos los que han trabajado en esta investigación y en el logro obtenido para nuestra isla, la bahía encantada”, expresó Aida Magaña, ingeniera náutica y sabogana.