Richard Kilborn va por la presidencia del Partido Popular 

Richard Kilborn, doctor en ciencias políticas, presentó hoy su candidatura para presidir el Partido Popular con miras a la próxima contienda electoral.

Kilborn, actual primer vicepresidente del Partido Popular, dijo que su objetivo es lograr una renovación de todas las autoridades y prepararse para las elecciones del 2029.

El político recordó que el Partido Popular solía contar con miembros de diversos gremios, como médicos y abogados, por lo que busca “volver a traer esa calidad de personas” para que colaboren en el desarrollo de temas de importancia nacional.

LEE TAMBIÉN: Canatra rechaza reformas al sector transporte y advierte paro

Las elecciones internas del Partido Popular se realizarán a mediados de diciembre durante el Congreso nacional, donde votarán cerca de 500 delegados.

Sobre el panorama político dentro del partido, Kilborn señaló que en este momento el enfoque principal es la reconstrucción de sus autoridades, ya que quedaron como partido de oposición.

Recalcó que, aunque reconoce el apoyo a la candidatura de Martín Torrijos, aún “falta mucho camino” para definir ese tipo de estrategias, priorizando la estructura interna.