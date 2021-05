Andy Ruiz se recupera de caída y vence a Chris Arreola

El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de peso pesado, se recuperó de un conteo de protección en el segundo asalto para derrotar este sábado por votación unánime a Chris Arreola en un pleito eliminatorio.

En un combate entre mexicanos-estadounidenses en Carson, California, Ruiz ganó con tarjetas a su favor por 118-109, 118-109 y 117-10, en una pelea en la que dejó dudas en su reaparición tras haber perdido sus fajas mundiales en diciembre del 2019.

Ruiz llevó la iniciativa en el primer asalto ante un Arreola con la guardia cerrada que no sufrió daños.

En el segundo el excampeón mundial salió confiado, se fue encima del gigante Arreola, pero fue detenido por una derecha que lo derribó y llevó al juez a hacerle una cuenta de protección.

Aunque ganó la pelea, a partir de ahí, Andy mostró cautela, avisado de la pegada de Arreola, que a los 40 años no desentonó, aunque basó su tren de pelea más en la defensa.

El tercero y cuarto segmento fueron parejos. En el tercero Ruiz cerró mejor, pero en el cuarto se vio parado, sin su acostumbrada velocidad.

Chris Arreola pegó un par de buenos impactos en el quinto ante un contrario que, como en el tercer round, buscó impresionar a los jueces con un mejor cierre.

