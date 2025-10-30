Deportes - 30/10/25 - 12:00 AM

Boxeadora panameña Yulieth Hinestroza ganó medalla de oro

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El boxeo olímpico panameño obtuvo su primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala por intermedio de la atleta Yulieth Hinestroza.

Hinestroza venció en la final de la categoría de los 51 kilogramos a la guatemalteca Aylin Jame para ocupar la primera posición.

La atleta panameña había clasificado a la final de su categoría, al vencer en su último combate a la nicaragüense Jenifer Urbina por decisión dividida.

Hinestroza es una de las atletas del boxeo olímpico panameño en ascenso, teniendo varias participaciones internacionales.

En otros resultados de las finales del boxeo olímpico, Martín Pérez quedó con la medalla de plata en la categoría de los 55 kilogramos, al perder en la final ante el guatemalteco José Mijangos.

Por su parte, Irvin Ibargüen, también quedó con la presea de plata, al caer en la final de la categoría de los 60 kilogramos ante el guatemalteco Brandol Pérez.

Te puede interesar

insinúa posible revancha con Floyd

insinúa posible revancha con Floyd

Octubre 30, 2025
Murillo fue titular en empate del Olympique

Murillo fue titular en empate del Olympique

Octubre 30, 2025
Sporting San Miguelito a la Copa de Campeones

Sporting San Miguelito a la Copa de Campeones

 Octubre 30, 2025
Boxeadora panameña Yulieth Hinestroza ganó medalla de oro

Boxeadora panameña Yulieth Hinestroza ganó medalla de oro

Octubre 30, 2025
Futsal, raza ganadora

Futsal, raza ganadora

 Octubre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas