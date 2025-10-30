Boxeadora panameña Yulieth Hinestroza ganó medalla de oro

El boxeo olímpico panameño obtuvo su primera medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos que se disputan en Guatemala por intermedio de la atleta Yulieth Hinestroza.

Hinestroza venció en la final de la categoría de los 51 kilogramos a la guatemalteca Aylin Jame para ocupar la primera posición.

La atleta panameña había clasificado a la final de su categoría, al vencer en su último combate a la nicaragüense Jenifer Urbina por decisión dividida.

Hinestroza es una de las atletas del boxeo olímpico panameño en ascenso, teniendo varias participaciones internacionales.

En otros resultados de las finales del boxeo olímpico, Martín Pérez quedó con la medalla de plata en la categoría de los 55 kilogramos, al perder en la final ante el guatemalteco José Mijangos.

Por su parte, Irvin Ibargüen, también quedó con la presea de plata, al caer en la final de la categoría de los 60 kilogramos ante el guatemalteco Brandol Pérez.