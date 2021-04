Conmociones cerebrales podrían estar tras la masacre ejecutada por Phillip Adams

La comunidad científica ha solicitado que se estudie el cerebro de Phillip Adams (ex de 49ers, Patriots, Seahawks, Riders, Jets y Falcons) para saber si sufría de Encelopatía Traumática Crónica (CTE, por sus siglas en inglés), pues, de acuerdo con la teoría planteada por científicos, podría ser una causa potencial del tiroteo protagonizado por el ex NFL, que mató a cinco personas antes de suicidarse.

"No importa el número de conmociones sufridas en su vida, sino el número de golpes recibidos en la cabeza, no tiene cura. El CTE afecta a la capacidad para relacionarse, se siente frustración, se actúa de manera impulsiva y hay inestabilidad emocional", apunta el doctor Hallie Zwibel, director del Centro de Medicina Deportiva del Instituto de Tecnología de Nueva York, a The New York Post.

El padre de Adams incluso ha asegurado que el fútbol americano "arruinó" la vida de su hijo.

La relación de los casos de CTE y el fútbol americano se dio a conocer al inicio de este siglo, tras varios años en los que la NFL trató de silenciar el tema.

El caso ahora de Phillip Adams puede recordar al de Jovan Belcher, de 25 años, que siendo jugador de Kansas City Chiefs asesinó a su novia de un disparo y luego se suicidó.

El incidente más sonado sea quizá el del luchador de la WWF Chris Benoit. En 2007, el canadiense asesinó a su esposa e hijo, y luego se suicidó ahorcándose en el gimnasio de su casa. Benoit, que se quitó la vida con 40 años, tuvo uno de los casos más graves de CTE que jamás hayan visto. Según quien le practicó la autopsia, su cerebro parecía el de una persona de 80 años y presentaba daños en todas las secciones.