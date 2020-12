Jaime Arboleda lamenta no haber conseguido el título mundial

El púgil panameño Jaime Arboleda lamentó no haber conseguido el título mundial superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al perder por nocaut técnico en el undécimo asalto ante el estadounidense Chris Colbert, en pleito realizado la noche del sábado en el Mohegan Sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos.

“A mi gente de Panamá, les garantizo que peleé con alma, vida y corazón. Lamentablemente no pudimos sacar el resultado que queríamos”, expresó Arboleda en sus redes sociales.

Arboleda, de 26 años, agregó que luego de esta derrota tiene que analizar el futuro en su carrera.

“Ahora toca con cabeza fría, evaluar y analizar mi futuro”, señaló el púgil panameño, que ahora queda con récord de 16 triunfos, dos derrotas y 13 nocauts.

De igual forma, el panameño reconoció la labor realizada por Chris Colbert durante la pelea, en la que exhibió un gran boxeo.

“Hoy ganó el mejor en el ring, felicidades a Cris Colbert. Disfruta tu merecida victoria”, apuntó el púgil istmeño.

Hoy gano el mejor en el ring, felicidades a Cris Colbert. Disfruta tu merecida victoria.#ColbertArboleda @ShowtimeBoxing @SampsonBoxing — Jaime Arboleda (@LittleJames507) December 13, 2020

En la pelea, Arboleda no pudo descifrar la rapidez de Colbert y terminó perdiendo por nocaut técnico al 1:37 del asalto N°11.

Arboleda, quien tuvo su primera oportunidad de título mundial en su carrera trató de imponer su estilo pero desde un principio la rapidez de piernas y manos de Colbert lo complicaron en la pelea.