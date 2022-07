MLB confirma a Panamá como sede de clasificatorio a Clásico Mundial

Las Grandes Ligas confirmó a Panamá como sede de uno de los clasificatorios al Clásico Mundial de Béisbol, el cual se disputará del 8 al 21 de marzo de 2023.

2 International Cities 2 Pools 12 Teams Only 4 spots! Who will be advancing to the main event in March 2023? #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/2CFuLRf616

Meses atrás ya se había adelantado que Panamá sería una de las sedes de esta eliminatoria pero hoy jueves la MLB lo confirmó.

El torneo se disputará del 30 de septiembre al 5 de octubre en el estadio Rod Carew con la participación de Panamá como país sede, además de Nicaragua, Brasil, Argentina, Pakistán y Nueva Zelanda.

NO DEJES DE LEER: Revelan selección de Panamá para Mundial Sub-12 de Béisbol

El otro clasificatorio se realizará en Alemania, donde además de país sede jugarán República Checa, España, Francia, Gran Bretaña y Sudáfrica.

De cada grupo eliminatorio, los dos primeros lugares clasificarán al Clásico Mundial, el cual tendrá cuatro grupos, cada uno con su sede.

Una de las sedes será el Intercontinental Stadium de Taichung, en Taiwán (Grupo A), donde jugarán además del país sede, Holanda, Cuba, Italia y uno de los equipos que salga de los dos torneos clasificatorios.

Taichung, Tokyo, Phoenix, and Miami are ready!



Here is the official tournament format for the #WorldBaseballClassic 2023. pic.twitter.com/co0IxZZad4