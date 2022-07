Revelan selección de Panamá para Mundial Sub-12 de Béisbol

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

“Fue una tarea muy difícil, se hizo la mejor elección, se trabajó fuerte y tenemos a los mejores peloteros de esta categoría, camino al Mundial de Taiwán”, señaló Rodríguez.

Rodríguez será acompañado en el cuerpo técnico por Elpidio Pinto (instructor de lanzadores), los asistentes Jorge Nash y Manuel Rodríguez Leguizamo, además del preparador Juan Gómez.

El equipo de Panamá debutará el 29 de julio ante Sudáfrica en Tainán, a eso de las 6:30 p.m. hora local en Taiwán.

Panamá está en el grupo A del torneo junto a Sudáfrica, México, Venezuela, Italia y Taiwán. El grupo B lo integran República Checa, República Dominicana, Guam, Japón, Corea y Estados Unidos.

El resto del calendario de Panamá en la Serie Regular es el siguiente. 30 de julio vs México; 21 de julio vs Italia; 1 de agosto vs Venezuela; y 2 de agosto vs Taiwán.

Lanzadores: Johan Camarena (Chiriquí), Herminio Vega (Herrera), Jeykel Baules (Bocas del Toro), Julián Atencio (Coclé), Emmanuel Herrera (Oeste).

Receptores: Ariel Cardenas (Colón) y Gabriel González (Coclé)

Cuadro Interior: Joswar Guerra (Chiriquí Occidente), Jeykol Medina (Chiriquí), Omar Vargas (Veraguas), Javier Francisco González (Coclé), Andrés Valderrama (Metro) y Carlos Sánchez (Metro).

Jardineros: Eduard Delgado (Coclé), Johan Vásquez (Herrera), Jaime Escudero (Coclé), Jesús Arosemena (Metro) y Justin Vergara (Los Santos).

