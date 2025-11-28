Palmeiras y Flamengo van por otro título seguido de Libertadores para Brasil

La hegemonía del fútbol brasileño en el ámbito de clubes de Sudamérica tendrá su clímax este sábado cuando Palmeiras y Flamengo disputen la final de la Copa Libertadores, que coronará al séptimo campeón consecutivo del país amazónico.

El estadio Monumental en Lima, a partir de las 4 de la tarde (hora de Panamá), será el escenario de la quinta definición en los últimos seis años entre equipos del Brasileirao, que llegarán a 25 títulos en el historial de la máxima competición sudamericana e igualarán el registro de los conjuntos argentinos.

NO DEJES DE LEER: Periodista Gabriel Castillo ganó Concurso Nacional Luis Rentería

El ganador entre Palmeiras y Flamengo se convertirá en el primer equipo de su país en conseguir cuatro coronas y dejará atrás a los otros tricampeones: los brasileños Sao Paulo, Santos y Gremio; Olimpia y Nacional. Además, alcanzará a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Por delante solo quedarán Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

Los finalistas de la 66ma edición de la Libertadores confirman el yugo de los cuadros brasileños, que han dominado la región en la última década gracias a su poderío económico.

De acuerdo con un balance de Transfermarkt, empresa que se especializa en tasar el valor de los futbolistas en el mercado, el duelo entre el Verdao y el Mengao enfrentará a las dos plantillas más valiosas de Sudamérica, con una cotización que supera los 470 millones de dólares.

NO DEJES DE LEER: Costaricense Joseph Ramírez, campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí

Palmeiras, con 245 millones de dólares, lidera la clasificación de valor en la región. Entre sus figuras destaca el delantero Vitor Roque (que registra cuatro anotaciones en el certamen), quien llegó tras un breve paso por Barcelona y Betis tras un fichaje que superó los 23 millones de dólares. Andreas Pereira, exjugador de Fulham y Manchester United, ocupa la segunda posición con 18 millones.

Flamengo hizo gala de sus arcas en el mercado de mitad de año al contratar desde el fútbol europeo a Samuel Lino y Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Jorge Carrascal (Dínamo de Moscú), Emerson Royal (AC Milan), Jorginho (Arsenal) y Carlos Alcaraz (Everton). Con estas contrataciones, los cariocas invirtieron cerca de 50 millones de dólares en 2025 y su valor de plantilla roza los 230 millones.

