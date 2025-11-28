Deportes - 28/11/25 - 10:09 PM

Panamá conquista dos medallas de oro más en los Juegos Bolivarianos

Las preseas fueron conquistadas en el deporte de la gimnasia artística.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá sumó dos medallas de oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en Ayacucho- Lima, Perú. 

NO DEJES DE LEER: Selección Femenina ya está en Curazao para inicio de Eliminatoria mundialista

Las dos preseas doradas fueron conquistadas por el deporte de la gimnasia artística. La primera fue lograda en la prueba de equipos y en la que la delegación panameña estuvo integrada por Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia, quienes totalizaron 196.895 puntos.

El segundo lugar lo obtuvo Colombia (190.960 puntos), mientras que el tercer lugar fue para Perú con 183.828 puntos. 

La segunda presea dorada de Panamá en la jornada del viernes para la gimnasia artística fue la alcanzada por Alyiah Lide en la prueba general individual con un puntaje de 50.865.

NO DEJES DE LEER: Costaricense Joseph Ramírez, campeón de la Vuelta Internacional a Chiriquí

Tatiana Tapia quedó en el quinto lugar con 48.666 puntos; Karla Navas fue séptima con 47.832; Ana Gabriela Gutiérrez está en el puesto N.°18 con 45.499 y Hillary Heron ocupó el lugar 29 con 38.199 puntos. 

Para este sábado están programadas las finales por aparatos y las panameñas clasificadas son Hillary Heron y Alyiah Lide en Barras Asimétricas; Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez en suelo; Hillary Heron y Tatiana Tapia  en Viga; y Karla Navas en Salto.

 

