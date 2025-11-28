Selección Femenina ya está en Curazao para inicio de Eliminatoria mundialista

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá ya se encuentra en Willemstad, capital de Curazao, en donde este domingo iniciará su camino al Mundial 2027 cuando enfrente al onceno nacional caribeño.

El encuentro se realizará en el estadio Rignaal “Jean” Francisca, a partir de las 7 de la noche (hora de Panamá).

Para este sábado la selección nacional realizará su entrenamiento oficial previo al partido, en el que buscará iniciar con el pie derecho esta clasificación.

Panamá integra el grupo E de esta eliminatoria junto a Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.

Luego del partido ante Curazao, Panamá enfrentará de visitante a San Cristóbal y Nieves el 4 de marzo; luego recibirá el 9 de abril a Aruba; y cerrará la fase de grupos de esta fase en casa ante Cuba el 17 de abril.

Formato de competencia

La Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 se jugará en una fase de grupos con seis grupos, con cada equipo disputando dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

Los dos equipos que han recibido un pase directo para el Campeonato W 2026 son Estados Unidos y Canadá.

El Campeonato W se disputará en noviembre de 2026 y servirá como el torneo clasificatorio de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Los ocho equipos que participarán en la competencia, compuesta por cinco rondas de eliminación directa, incluirán a las dos selecciones mejor clasificadas de la región (Estados Unidos y Canadá), junto con los seis ganadores de grupo de la Clasificatoria W.

La competencia comenzará con los cuartos de final, seguidos por un Play-In, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Para determinar los emparejamientos de cuartos de final y las llaves del torneo, Concacaf clasificará a los ocho equipos del 1 al 8, enfrentando al mejor clasificado contra el de menor clasificación.

Al término de los cuartos de final, las cuatro selecciones ganadoras avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Por su parte, las cuatro selecciones perdedoras disputarán un Play-In, de la cual surgirán dos equipos que obtendrán un cupo en un Play-Off Intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las dos selecciones finalistas del Campeonato W también asegurarán su clasificación al Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de los Juegos Olímpicos, alcance la final, la segunda plaza de Concacaf será asignada al tercer lugar del torneo.