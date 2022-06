Panameño Iverson Molinar no fue seleccionado en Draft 2022 de la NBA

El panameño Iverson Molinar no fue picado en el Draft de la NBA 2022, el cual se desarrolló la noche del jueves en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York.

Molinar, de 22 años y que jugó para los Mississippi State Bulldogs en la NCAA y se declaró elegible a pesar de que le falta un año más en el baloncesto universitario estadounidense.

Fueron dos rondas de selecciones (30 en la primera y 28 en la segunda) para un total de 58 que se dieron en el evento anual que se realiza una vez finalizada la temporada de la NBA.

A pesar de no ser seleccionado, no todo está perdido para Molinar. El canastero istmeño tiene la posibilidad de que sea invitado por alguno de los equipos de la liga profesional de baloncesto estadounidense para que participe en la Summer League.

La Summer League se desarrollará a partir del 7 de julio y se extenderá hasta el 17 de julio en Las Vegas, Nevada. En esta liga, Molinar tendrá la oportunidad de mostrar su talento.

De concretarse una invitación y de tener un buen desempeño el jugador panameño se podría ganar un contrato que puede ser de NBA, de G League o de dos vías, NBA y NBA G League.

Anteriormente, panameños como Gary Forbes y Rubén Garcés han logrado llegar a la NBA sin haber sido seleccionados en el Draft de la liga.

