Deportes - 18/11/25 - 11:31 PM

Presidente de la FPF confirma el 'Chen Chen' a jugadores y cuerpo técnico

Panamá clasificó por segunda vez a un Mundial de Fútbol.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, confirmó que los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá recibirán su  'Chen Chen' por haber clasificado al Mundial 2026 la noche del martes.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen: 'El sacrificio quedó recompensado'

"Económicamente la FIFA da una una suma importante por clasificar al Mundial. Eso se reparte entre los jugadores el cuerpo técnico y otros gastos que ha tenido la federación", explicó Arias.

El dirigente del fútbol panameño explicó que la federación está realizando un esfuerzo importante de inversión en centros de desarrollo, como en Chepo, el Centro de Alto Rendimiento en Burunga y una cancha natural nueva en Complejo de Fútbol  Virgilio Tejeira de Penonomé.

"Consideramos que alrededor de 10 millones de los cuales se da ahí premio para lo que acabas de decir. Claro, pero solamente el centro de alto rendimiento cuesta 21 millones de dólares. Lo que estamos haciendo en Chepo cuesta 1 millón y medio y lo de Penonomé con dormitorios y todo eso cuesta 1 millón y medio", detalló el dirigente.

NO DEJES DE LEER: Panamá clasifica al Mundial directo y sin escala

Te puede interesar

Pueblo panameño sale a las calles a celebrar clasificación al Mundial

Pueblo panameño sale a las calles a celebrar clasificación al Mundial

 Noviembre 19, 2025
Clasificación al Mundial 2026 desata la locura en las calles de Panamá

Clasificación al Mundial 2026 desata la locura en las calles de Panamá

 Noviembre 19, 2025
Presidente de la FPF confirma el 'Chen Chen' a jugadores y cuerpo técnico

Presidente de la FPF confirma el 'Chen Chen' a jugadores y cuerpo técnico

 Noviembre 18, 2025
Costa Rica y Honduras se hacen daño mutuo y quedan fuera de combate

Costa Rica y Honduras se hacen daño mutuo y quedan fuera de combate

 Noviembre 18, 2025
Thomas Christiansen: 'El sacrificio quedó recompensado'

Thomas Christiansen: 'El sacrificio quedó recompensado'

 Noviembre 18, 2025

"Son cifras importantes, pero bueno, tenemos muchos patrocinadores que nos han estado ayudando en todos estos proyectos", Arias.

Agregó que será importante la aplicación de la Ley de incentivos fiscales, ya que ayudará en gran forma a desarrollar el fútbol con relación a infraestructura y otros proyectos. 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales