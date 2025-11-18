Presidente de la FPF confirma el 'Chen Chen' a jugadores y cuerpo técnico

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, confirmó que los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá recibirán su 'Chen Chen' por haber clasificado al Mundial 2026 la noche del martes.

"Económicamente la FIFA da una una suma importante por clasificar al Mundial. Eso se reparte entre los jugadores el cuerpo técnico y otros gastos que ha tenido la federación", explicó Arias.

El dirigente del fútbol panameño explicó que la federación está realizando un esfuerzo importante de inversión en centros de desarrollo, como en Chepo, el Centro de Alto Rendimiento en Burunga y una cancha natural nueva en Complejo de Fútbol Virgilio Tejeira de Penonomé.

"Consideramos que alrededor de 10 millones de los cuales se da ahí premio para lo que acabas de decir. Claro, pero solamente el centro de alto rendimiento cuesta 21 millones de dólares. Lo que estamos haciendo en Chepo cuesta 1 millón y medio y lo de Penonomé con dormitorios y todo eso cuesta 1 millón y medio", detalló el dirigente.

"Son cifras importantes, pero bueno, tenemos muchos patrocinadores que nos han estado ayudando en todos estos proyectos", Arias.

Agregó que será importante la aplicación de la Ley de incentivos fiscales, ya que ayudará en gran forma a desarrollar el fútbol con relación a infraestructura y otros proyectos.