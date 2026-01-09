Ricardo 'El Científico' Núñez busca concretar su segunda oportunidad titular

Seis años después de haber tenido su primera oportunidad de título mundial, el púgil panameño Ricardo 'El Científico' Núñez volverá a disputar una corona universal.

Será este sábado 10 de enero en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania, donde 'El Científico' Núñez dispute el cetro mundial ligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el cubano Jadier Herrera.

El combate titular de ‘El Científico’ Núñez formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.

La primera oportunidad titular para 'El Científico' Núñez se dio el 27 de julio de 2019 cuando enfrentó al estadounidense Gervonta Davis, quien lo superó por nocaut técnico en el segundo round.

En esa ocasión, Núñez tenía 26 años y buscó el campeonato mundial superpluma de la AMB. El púgil panameño considera esa derrota como una experiencia que le ayudará mucho en este encuentro, en el que ha trabajado fuerte en la mejora de su boxeo, aunque sigue siendo su potente mano derecha su arma fuerte.

Por su parte, el cubano Jadier Herrera, de 23 años, destaca según los reportes con potencia, presión constante y una tendencia a empujar los combates hacia terrenos incómodos para el rival. No es un boxeador de grandes alardes técnicos ni de largas pausas tácticas. Su propuesta es simple y exigente. Golpear fuerte y hacerlo durante muchos asaltos.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, ambos púgiles no tuvieron problemas, al marcar una libra debajo del límite de la categoría (134 libras).

Hay que señalar que el Consejo Mundial de Boxeo autorizó este cinturón después de que Stephen Fulton no cumpliese con el peso para disputar el Mundial superpluma. O’Shaquie Foster ganó la faja y renunció días después para no entorpecer el camino ni de Herrera ni de Núñez.

En Panamá, la cartilla en la que verá acción el panameño Ricardo 'El Científico' Núñez podrá ser vista a través de la plataforma de Streaming Dazn.