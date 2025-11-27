Selección Mayor Femenina está lista para iniciar Eliminatoria Mundialista

La selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá quedó definida para lo que será el inicio de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2027 que se realizará en Brasil.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que luego de entrenar en el COS Sports Plaza de martes a jueves, las dirigidas por Toña Is viajarán este viernes por la mañana para llegar en horas del mediodía a Willemstad, capital de Curazao, en donde se tiene programado un entreno en horas de la noche.

NO DEJES DE LEER: Costarricense Joseph Ramírez, nuevo líder de Vuelta Internacional a Chiriquí

El sábado la Selección Nacional realizará su entrenamiento oficial previo al partido, y el domingo, con pitazo inicial a las 7pm de Panamá, disputará su partido ante Curazao.

“La verdad es que las jugadoras están entrenando muy bien. Ellas están muy ilusionadas al igual que todo el cuerpo técnico. Estamos con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias. Estamos trabajando muy bien, marcando mucho el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir", manifestó la directora técnica Toña Is.

Sobre la experiencia ganada en los últimos años por las protagonistas, la DT destacó que “hoy tenemos jugadoras mucho más maduras, con más años y eso nos va a ayudar también a que puedan afrontar de una mejor manera todos los partidos”.

NO DEJES DE LEER: Alberto 'Negrito' Quintero extiende contrato con el Plaza Amador

Por otro lado, sobre el rival Curazao, la estratega de Panamá fue clara en la cautela con la que se debe afrontar cada encuentro: “Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna selección fácil y no podemos menospreciar nunca a nuestro rival. Eso es un poco lo que le estoy inculcando a las jugadoras.”

Porteras: Yenith Bailey, Farissa Córdoba e Isabella Morey.

Defensas: Arlén Hernández, Rebeca Espinosa, Mickeylis Gutiérrez, Katherine Castillo, Hilary Jaén, Wendy Natis y Carina Baltrip Reyes.

Volantes: Deysiré Salazar, Ericka Araúz, Carmen Montenegro, Aldrith Quintero, Marta Cox, Schiandra González, Sherline King, Riley Tanner e Ivis Ubarte.

Delanteras: Shayaris Camarena, Karla Riley, Lineth Cedeño, Katherin Parris y Ana Quintero.