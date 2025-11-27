Deportes - 27/11/25 - 06:33 PM

Stephen Curry estará fuera de acción por lesión en su pierna derecha

El base de los Golden State Warriors sufrió el percance físico ante los Rockets de Houston.

 

Por: San Francisco/ EFE -

La estrella de los Warriors, Stephen Curry, estará fuera de juego al menos una semana debido a una contusión en el cuádriceps derecho y un músculo distendido tras lesionarse durante la derrota de Golden State el miércoles 104-100 ante los Houston Rockets el miércoles por la noche.

Curry se sometió a una resonancia magnética después del partido y los Warriors dijeron el jueves que sería reevaluado en una semana, lo que significa que probablemente se perderá al menos tres partidos. El personal médico y los entrenadores de Golden State suelen utilizar una progresión de recuperación en los entrenamientos antes de que un jugador lesionado regrese a la acción en el juego, por lo que podría pasar más tiempo antes de que Curry esté en la cancha.

“Nadie quiere lesionarse, especialmente esa”, expresó su compañero de equipo Jimmy Butler “Obviamente, llegamos tan lejos como él llega, pero queremos que esté bien para tener la mejor oportunidad de ser grandes. Creo que podemos mantener el fuerte durante un par de días”.

Curry, de 37 años y que está en su 17ma temporada en la NBA, y Amen Thompson de Houston cayeron con fuerza bajo la canasta con 3:24 minutos restantes y el juego empatado a 91 después de la entrada de Thompson al aro, que inicialmente fue señalada como falta ofensiva. Houston desafió y la decisión se cambió a un bloqueo por parte de Curry, quien hizo una mueca de dolor en el suelo. Cojeó hacia el vestuario con 35,2 segundos restantes.

Stephen Curry estará fuera de acción por lesión en su pierna derecha

“Todos tienen que hacer un poco más, nada demasiado drástico, todos juegan un poco mejor y colectivamente esperas que sea suficiente para ganar, comentó Brandin Podziemski de los Warriors.

El entrenador Steve Kerr dijo que pudo ver a Curry sufriendo después de la jugada. El dos veces MVP terminó con 14 puntos atinando 4 de 13 tiros —dos de nueve en triples—, siete rebotes, cinco asistencias y siete de las 16 pérdidas de balón de los Warriors que llevaron a 22 puntos de Houston.

